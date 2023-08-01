Многодетный отец под видом гадалки выманивал деньги у тех, кто несчастлив в личной жизни

Мужчина из Батайска представлялся гадалкой, чтобы заработать денег без особого труда Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Батайска Ростовской области, что говорится, молодой да ранний. В свои 25 лет он успел стать многодетным отцом. Яков (имя изменено – прим. ред.) воспитывает трех дочерей возрастом пять лет, четыре года и год. Вот только обзавестись постоянной работой у него не получалось.

СИЛА ВНУШЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ

Однажды, листая ленту в соцсети, он наткнулся на страницу гадалки. Яков внимательно изучил комментарии к постам и понял, что спрос на магические услуги есть.

Недолго думая, он завел похожую страницу. На ней многодетный папа представился гадалкой Нинель, проиллюстрировал свою страницу фотографиями свечей и обещаниями решить все проблемы. После чего стал ждать клиентов, которые, в свою очередь, скоро появились.

Как позже признается полицейским лжемаг, у него никогда не было паранормальных способностей.

- Магические термины посмотрел в интернете, а во время диалогов использовал силу внушения, - признался он.

Неизвестно сколько людей просили помощь у «гадалки Нинель» и сколько бы обратилось еще, если бы не одна проблемная клиентка.

«МАГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА» ОТ СОПЕРНИЦ

Так, как-то Якову написала жительница Аксайского района. Она попросила сделать диагностику ее отношений с молодым человеком и заодно предотвратить возможный разрыв.

Яков заверил, что выполнит все в лучшем виде и установит такую «магическую защиту», что соперницы будут не страшны. Вот только для того, чтобы ритуал получился, уверяла «гадалка Нинель», необходимы атрибуты – свечи и многое другое. На их приобретение жительница Аксайского района перевела тысячу рублей, потом – еще и еще. В общей сложности она заплатила лжегадалке 41 тысячу. Но эффекта так и не ощутила.

Поняв, что ее обманули, дончанка отправилась писать заявление.

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЫ

Оперативникам не составило труда вычислить обманщика.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

В суде Яков заверил, что встал на путь исправления – нашел работу и больше не занимается гаданиями и приворотами. В свое оправдание он сказал, что в момент его магической карьеры ему очень нужны были деньги на лечение жены.

- По ходатайству следователя суд постановил прекратить уголовное дело. К мужчине применили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщила Наталья Суворова.

Также Яков полностью возместил ущерб потерпевшей.

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