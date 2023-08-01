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Общество31 июля 2023 22:00

Многодетный отец под видом гадалки выманивал деньги у тех, кто несчастлив в личной жизни

Ростовские полицейские разоблачили «гадалку Нинель» после жалобы разочарованной клиентки
Анна ШИЛЯЕВА
Мужчина из Батайска представлялся гадалкой, чтобы заработать денег без особого труда

Мужчина из Батайска представлялся гадалкой, чтобы заработать денег без особого труда

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Батайска Ростовской области, что говорится, молодой да ранний. В свои 25 лет он успел стать многодетным отцом. Яков (имя изменено – прим. ред.) воспитывает трех дочерей возрастом пять лет, четыре года и год. Вот только обзавестись постоянной работой у него не получалось.

СИЛА ВНУШЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ

Однажды, листая ленту в соцсети, он наткнулся на страницу гадалки. Яков внимательно изучил комментарии к постам и понял, что спрос на магические услуги есть.

Недолго думая, он завел похожую страницу. На ней многодетный папа представился гадалкой Нинель, проиллюстрировал свою страницу фотографиями свечей и обещаниями решить все проблемы. После чего стал ждать клиентов, которые, в свою очередь, скоро появились.

Как позже признается полицейским лжемаг, у него никогда не было паранормальных способностей.

- Магические термины посмотрел в интернете, а во время диалогов использовал силу внушения, - признался он.

Неизвестно сколько людей просили помощь у «гадалки Нинель» и сколько бы обратилось еще, если бы не одна проблемная клиентка.

«МАГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА» ОТ СОПЕРНИЦ

Так, как-то Якову написала жительница Аксайского района. Она попросила сделать диагностику ее отношений с молодым человеком и заодно предотвратить возможный разрыв.

Яков заверил, что выполнит все в лучшем виде и установит такую «магическую защиту», что соперницы будут не страшны. Вот только для того, чтобы ритуал получился, уверяла «гадалка Нинель», необходимы атрибуты – свечи и многое другое. На их приобретение жительница Аксайского района перевела тысячу рублей, потом – еще и еще. В общей сложности она заплатила лжегадалке 41 тысячу. Но эффекта так и не ощутила.

Поняв, что ее обманули, дончанка отправилась писать заявление.

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЫ

Оперативникам не составило труда вычислить обманщика.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщила помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

В суде Яков заверил, что встал на путь исправления – нашел работу и больше не занимается гаданиями и приворотами. В свое оправдание он сказал, что в момент его магической карьеры ему очень нужны были деньги на лечение жены.

- По ходатайству следователя суд постановил прекратить уголовное дело. К мужчине применили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщила Наталья Суворова.

Также Яков полностью возместил ущерб потерпевшей.

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