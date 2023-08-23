В Ростовской области мужчина перешел по ссылке и потерял восемь миллионов рублей

Поиск новой машины обернулся для жителя Ростовской области потерей 8 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масштабы интернет-мошенничества в Ростовской области пугают не на шутку: «ставки» постоянно растут. Так, житель донского региона потерял более восьми миллионов, перейдя по ссылке. Став жертвой хитрого обмана, мужчина поделился горьким опытом с земляками, чтобы они не попадались, как он, на удочку мошенников. Его историю узнали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ВЫБИРАЛ МАШИНУ И РЕШИЛ ПОДЗАРАБОТАТЬ

Для 43-летнего жителя Каменского района Ростовской области Михаила (имя изменено — прим. ред.) обычный просмотр объявлений о продаже автомобилей на популярной интернет-площадке закончился потерей огромной суммы денег, шоком и заявлением в полицию. Мужчина листал карточки с разными предложениями, подбирая себе машину, но тут между объявлениями назойливо влезла реклама с предложением «подзаработать». Дополнительные деньги никогда лишними не бывают, и Михаил кликнул по ссылке.

- Я заполнил анкету на сайте, где указал свои личные данные. Спустя несколько минут со мной связалась Анастасия. Сейчас уже не вспомню, работником какой именно организации она представилась. Девушка подробно рассказала мне о заработке на инвестициях и предложила начать работу. Ее предложение меня заинтересовало, - вспоминает Михаил. - Она предупредила, что переведет меня на другого сотрудника, и спустя несколько минут позвонила Светлана, и мы договорились вести беседу через сервис видеоконференций. Она сказала мне скачать приложение «Qlipu Rainc».

Мошенница сама якобы вложила в брокерский счет пять миллионов и предложила своей жертве ответить тем же и увеличить прибыль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ВЕЛИ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЗА РУЧКУ

Далее Михаилу подсказали включить трансляцию экрана и мошенница пошагово проинструктировала его, как пройти регистрацию в скачанном приложении. Как только он создал свой аккаунт, женщина его поздравила: «За вами теперь закреплен финансовый аналитик и будет вас курировать».

- Мне предложили зачислить первый взнос, я отправил сначала три тысячи рублей, затем семь тысяч. Я сперва убедился, что деньги были зачислены мой счет в приложении и успокоился. После этого Александра, которая была со мной на связи, предложила совместно вложиться в инвестиции и в качестве подтверждения, того что она не мошенница внесла на счет в приложении «Qlipu Rainc» - целых пять миллионов 549 тысяч и 139 рублей, – вспоминает обманутый дончанин.

ВЗЯЛ КРЕДИТ, ЧТОБЫ СОРВАТЬ БОЛЬШОЙ КУШ

Так аферистка быстро вошла в доверие к мужчине и от всей души поделилась секретом как заработать еще больше. Предложила Михаилу оформить кредит на пять миллионов рублей и сказала не жадничать, ведь от того насколько будет велик взнос напрямую зависит его прибыль.

- Когда кредит был зачислен на мой счет, и я перевел все на указанные Александрой реквизиты. Она сообщила, что мы инвестируем в криптовалюту и ювелирные изделия, – теперь уже понимает, как дарил деньги мошенникам, мужчина.

А когда начинающий инвестор захотел, наконец, забрать «заработанные деньги», злоумышленница потребовала оплатить мифическую страховку, а вдобавок ко всему еще и комиссию за вывод средств. Мужчине пришлось обратиться занимать деньги у родных.

Когда личный аналитик все время находил новые причины, почему мужчина не может забрать деньги с собственного счета, последний понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОНЯЛ, ЧТО ЕГО ОБМАНЫВАЮТ

- Я занял у родственников два миллиона 120 тысяч рублей и перевел их. Но после этого Александра назвала новые причины, по которым я должен снова пополнить счет. Тогда я стал догадываться, что меня обманывают и обратился в полицию, – рассказывает жертва мошенничества.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции делают все, чтобы найти и задержать подозреваемых в обмане.

- Полицейские напоминают: не открывайте брокерский счет по телефону или по ссылкам, которые присылают в почте или в мессенджерах, через объявления в играх и приложениях! Любые подозрительные предложения следует игнорировать, - обращаются к жителям в пресс-службе донского главка.

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