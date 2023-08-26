В Ростове появится мурал с Невским, Гиви, Захарченко и Моторолой

На мурале будут изображены, в том числе, Герои ДНР Арсен Павлов и михаил Толстых. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в микрорайоне «Суворовский» появится мурал патриотической направленности «Они сражались за Родину». Выполнит его местный художник-граффитист Константин Валерко.

На фасаде многоэтажного здания будет представлена композиция, которая символизирует историческую преемственность и связь между разными временами. Она будет персонализирована через образы тех, кто связан с защитой Отечества, сообщил застройщик ЖК.

На композиции будут изображены, в том числе, князь Александр Невский и полководец Александр Суворов.

На фоне цветов российского флага будут изображены герои нашего времени. Среди них — командиры донбасского ополчения, включая Михаила Толстого («Гиви»), Арсена Павлова («Моторолу») и Александра Захарченко. А также Владимир Жога, который руководил батальоном «Спарта» после Арсена Павлова и погиб во время СВО, выводя мирных жителей из-под обстрела.

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