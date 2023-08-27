С 28 по 31 августа в Ростове пройдут массовые отключения света

Свет в домах ростовчан будут отключать из-за проведения ремонтных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове с 28 по 31 августа пройдут массовые отключения электроэнергии. Об этом ростовчан предупредили в Донэнерго.

Всю следующую неделю отключение света будет проходить в рабочее время. В частности, отключение коснется следующих адресов:

28 августа

С 9.00 до 16.00: улица Малюгиной 233; Ипподром; улица Львовская 35-69, 36-56; улица Еременко 21-43; улица Западная 1-13, 4-16; улица Калининградская 5-17, 10-24; улица Петрозаводская 38А, 40А, 42А, 135-171, 180-220.

С 9.00 до 17.00: улица Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 116; переулок Кристальный 5; СТ «Дружба» МВД; СТ «Мичуринец»; СНТ «Северная Ривьера»; ТСЖ «Париж»; ОА «Аксайское»; х. Камышеваха; улица Металлургическая 6А, 10А; проспект 40-летия Победы 73/1 ,73/2, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 75И.

28-29 августа

С 9.00 до 18.00: улица Кизитериновская балка 1-47, 2-50; улица Комсомольская 83-87, 86-96; улица 45-я линия 9-11; улица Сарьяна 82-86; улица Ручейная 1-13, 2-10; улица Александровский Спуск 2-6.

29 августа

С 9.00 до 13.00: улица 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2.

С 9.00 до 17.00: улица Курчатова 1-31; улица Молодежная 12-30, 9-25; улица 12 декабря 22-40, 17-29; улица Конституционная 14-50, 13-51; улица Щербакова 44-50; улица Арефьева 1-47, 2-48; улица Т. Дона 1-33, 2-32; улица Буйнакская 28-30; переулок Кривошлыковский 12-44, 11-37; проспект 40-летия Победы 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6; проспект Королева 11, 11А, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1.

С 13.00 до 17.00: проспект Коммунистический 33/3, 31/4; улица 2-я Краснодарская 82.

30 августа:

С 9.00 до 13.00: улица 2-я Краснодарская 147/3, 147, 147а, 147б, 147/2.

С 9.00 до 16.00: улица Львовская 35-69, 36-56; улица Еременко 21-43; улица Западная 1-13, 4-16; улица Калининградская 5-17, 10-24; улица Петрозаводская 38А, 40А, 42А, 135-171, 180-220; переулок Соборный 98.

С 9.00 до 17.00: улица 40-я линия 32-64, 5-31; улица Школьная 30-58, 31-41; улица Черевичкина 52-62; улица Рябышева 58-66, 79-93; улица Буйнакская 28-36, 29, 33; переулок Кривошлыковский 12-44, 11-37; улица Граненная 4-8; просп .Королева 9, 9Б, 9В, 9/1, 11/1; улица Добровольского 32, 34, 34/1, 34/2, 36/3.

С 10.00 до 12.00: улица Вавилова 2, 4, 6/1; улица Куликовская 21.

С 13.00 до 17.00: улица 2-я Краснодарская 147/3, 147, 147а, 147б, 147/4, 149/8.

31 августа

С 8.00 до 17.00: улица 2-я Краснодарская 149/2, 149/3, 149в.

С 9.00 до 17.00: улица Добровольского 36, 36/1, 36/2, 38, 40А, 42, 42/1.

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