В Ростове разыскивают неизвестного, укравшего страйкбольный автомат

Внешне страйкбольный автомат отличить от боевого сложно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ленинском районе Ростова из специализированного магазина неизвестный украл страйкбольный автомат. Сейчас его разыскивает полиция, сообщили в донском главке ведомства.

Мужчина украл страйкбольный привод на глазах у продавцов и покупателей. Он зашел в магазин, находящийся в одном из торговых центров, осмотрел камуфлированную одежду, затем взял с витрины привод и неспеша положил его в рюкзак, после чего ушел. Вор не привлекал к себе внимания, поэтому ни продавцы, ни покупатели этого не заметили.

Подозреваемый попал на запись камер видеонаблюдения. Однако найти неизвестно пока не удалось.

— В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя, — отметили в главке.

Внешне украденный страйкбольный привод имитирует боевой автомат АКС-74У. Визуально отличить его от настоящего оружия сложно.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, — добавили в полиции.

Напомним, в марте в городе Шахты мужчина в камуфляжной форме напугал прохожих, прогуливаясь по улицам с предметом, похожий на автомат. Бдительные граждане сообщили об этом в полицию. Как оказалось, 27-летний местный житель нес своему ребенку пластиковую игрушку, которую люди спутали с настоящим оружием. При этом ранее он уже был знаком правоохранителям, попадаясь за хулиганство и распитие спиртного на улице.

А в июле в Ростове росгвардейцы задержали мужчину, который шел по улице со страйкбольным автоматом. С ним провели профилактическую беседу и отпустили.

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