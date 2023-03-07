В Ростовской области мужчина с пластиковым автоматом и в камуфляжном костюме напугал горожан

В отдел полиции доставили мужчину и игрушечным автоматом Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области, в Шахтах, местный житель своим внешним видом напугал горожан. Как рассказали очевидцы в соцсетях, около одного из лицеев был замечен мужчина в камуфляжном костюме и с автоматом за плечом.

Самые бдительные прохожие, не на шутку испугавшись, решили, что это чуть ли не диверсант. И сразу же позвонили в отдел полицию.

К приезду правоохранителей подозрительный незнакомец был уже не один, а в компании приятеля. Оказалось, что паника была напрасной.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что автомат оказался пластиковой игрушкой. Мужчине 27 лет. Ранее он попадался в поле зрения полиции за хулиганство и распитие спиртного на улице.

По предварительной версии, автомат мужчина нес ребенку. Почему он при этом был одет в камуфляжную одежду, неизвестно.

Напомним, ранее ростовчане испугались неизвестных в камуфляже в Щепкинском лесу. Позже выяснилось, что шесть мужчин играли в страйкбол.

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