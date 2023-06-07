По улице в Ростове мужчина разгуливал с автоматом

Автомат у задержанного оказался страйкбольный.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростове ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который разгуливал по улице с автоматом. Об этом сообщили в донском управлении Росгвардии.
— В ходе осмотра выяснилось, что это модель, предназначенная для игры в страйкбол, — отметили в ведомстве.
Мужчину отпустили после того, как с ним провели профилактическую беседу.
После случившегося в соцсетях ростовчане начали обсуждать, зачем мужчина гулял с автоматом. Но никто не смог этого объяснить.
Напомним, в скором времени в Ростовской области будут судить сотрудников банка и их сообщников, которые украли из отделения 22 миллиона рублей. Потом, чтобы скрыть хищение, они инсценировали ограбление.
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