В Ростове экс-полковника Росгвардии осудили за ложную информацию о Вооруженных силах

Дело рассмотрели в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону бывшего полковника Росгвардии осудили по статье «Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России» (п. «а», п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Эту информацию подтвердили в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде.

- Вердикт огласили 17 апреля 2023 года. По итогам слушаний назначили 6 лет колонии общего режима. Также подсудимого лишили звания полковника. Кроме того, ему на 3 года запретили занимать определенные должности, - прокомментировали в инстанции.

По предварительным данным, сторона защиты теперь намерена обжаловать утвержденное решение.

Напомним, процесс в отношении экс-начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии (ФКУ «Южный ЦМТО Росгвардии») начался еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что поступившие материалы зарегистрировали в ноябре прошлого года, в декабре уже рассматривали вопрос о мере пресечения. После этого приступили к судебным разбирательствам.

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