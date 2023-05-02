В Ростовской области распространили фейк о проведении акции «Небесный полк»

Неизвестные призывали людей 9 мая запустить в небо воздушные шары Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителей Ростовской области предупредили, что информация о проведении акции «Небесный полк» вместо «Бессмертного полка» является провокацией украинских спецслужб. Об этом говорится в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов».

- Канал в Telegram «Небесный полк» раньше назывался «Всероссийский Центр Оповещения Населения» (ВЦИОН). На самом деле такой организации не существует, - отмечают авторы поста.

Известно, что неизвестные призывали людей 9 мая запустить в небо воздушные шары с портретами и именами героев.

- Настоящая цель фейкометов - осложнение работы российской ПВО в День Победы. Общей чертой всех инструкций по изготовлению шаров, ракет, самолетов и летающих тарелок для акции является обязательное использование в конструкциях фольги или металлизированной пленки. Это делается, для того, чтобы превратить объект в ложную цель, - добавили в группе «Война с фейками. Ростов».

Напомним, в этом году не планируется шествие «Бессмертного полка» в связи с мерами безопасности. Однако поддержать акцию все равно смогут все желающие.

- В 2023 году можно будет надеть майку с изображением фронтовика или прийти с фотографией героя к Вечному огню и возложить цветы. «Бессмертный полк» никуда не денется. Мы будем вспоминать участников Великой Отечественной войны и героев специальной операции, - прокомментировал ранее координатор движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону торжественно открыли экопарк «Первая миля»

Речь идет о непрерывной площадке от зоопарка и парка имени Октября (подробности)