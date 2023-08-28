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НовостиОбщество28 августа 2023 4:37

В Ростове ожидается жаркий понедельник

Синоптики в начале рабочей неделе прогнозируют в Ростове облачность и +32
Лейла МИРИШОВА
Рабочая неделя в городе начнется с небольшого дождя и +32 градусов.

Рабочая неделя в городе начнется с небольшого дождя и +32 градусов.

Фото: Лейла МИРИШОВА

После прохладной недели в Ростов вновь вернулась жара. Рабочая неделя в городе начнется с небольшого дождя и +32 градусов. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В понедельник, 28 августа, в донской столице синоптики обещают, что ранним утром в город пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +19 градусов. В дневное время в городе будет солнечна погода, а столбики термометров покажут до +32 градусов. Вечером в городе будет также ясно, а температура опустится до +25, и станет немного прохладнее. Порывы ветра в этот день достигнут 5-6 метров в секунду.

Отметим, что во вторник, 29 августа, в городе вновь будет прохладно до +26 градусов днем и +19 – вечером.

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