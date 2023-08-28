В Ростове потушили крупный пожар на Днепропетровском рынке

На месте ЧП работали восемь пожарных и две спецмашины. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону потушили возгорание на Днепропетровском рынке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

- Полностью ликвидировать пожар удалось в 23:03, - сообщили в пресс-службе спасателей.

Напомним, пожар произошел 27 августа на улице Вятской около 21:00. Местные жители увидели столб дыма и сразу же вызвали спасателей. Пламя буквально за считанные минуты охватило площадь в 50 квадратных метров. Выяснилось, что на территории рынка загорелись картонные коробки. Спасатели боролись с огнем на протяжении двух часов. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали восемь пожарных и две спецмашины. Причина пожара устанавливается.

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