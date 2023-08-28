Очевидцы сообщили, что в Голубом озере под Ростовом утонул мужчина

Отдыхающие вызвали экстренные службы и полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Ростовом-на-Дону в Голубом озере утонул мужчина. Об этом 27 августа в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам одной из женщин, оказавшейся очевидицей происшествия, мужчина зашел в воду вместе с дочерью, но через время «что-то пошло не так, и он скрылся под водой». После этого люди вызвали экстренные службы и полицию, но спасти человека не смогли.

Сейчас интернет-пользователи продолжают обсуждать случившееся. Ростовчане отмечают, что несчастье могло произойти из-за холодной воды. Предполагают, что у отдыхающего могли начаться судороги или схватило сердце.

Отметим, настоящая причина гибели мужчины неизвестна, ее должны установить эксперты. Жителям региона нужно всегда помнить о правилах безопасности.

Памятка для тех, кто отдыхает на водоемах:

- купаться можно только в разрешенных местах;

- не отдыхайте у обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших местах;

- лучше плавать несколько раз по 15-20 минут, так как при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;

- нельзя нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;

- важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном.

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