Два человека пострадали в Ростове после ДТП с «ВАЗом» и Isuzu Giga

Машины столкнулись на пересечении Зернистого переулка и Малого Зеленого кольца. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали 38-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21102». Мужчин с травмами увезли в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Авария произошла вечером 27 августа в районе пересечения Зернистого переулка и Малого Зеленого кольца.

По предварительным данным, владелец «ВАЗа», двигаясь в сторону Шолохова, по неизвестным пока причинам врезался в попутную иномарку Isuzu Giga. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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