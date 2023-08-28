45 тысяч жителей Ростовской области не выплатили за электричество 95 млн рублей

Ограничение электроснабжения - крайняя мера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45 тысяч жителей Ростовской области получат уведомления об ограничениях при подаче электричества. К такому решению пришли из-за долгов, сумма которых составила уже почти 95 млн рублей, рассказали в компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Специальные квитанции получат 25 тысяч жителей региона, чей долг превысил два норматива оплаты. Всего об ограничении уведомят 45 тысяч человек, - говорится на сайте организации.

Отмечается, что ограничение электроснабжения - крайняя мера.

- Новый формат с уведомлениями должен привлечь внимание людей, которые по каким-либо причинам накопили задолженность. Погасить долг необходимо в течение 20 дней с даты получения оповещения. Это позволит избежать не только приостановки подачи ресурса, но и начисления пени, а также судебных разбирательств, - поясняют в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Специалисты подчеркивают: соблюдение платежной дисциплины - залог бесперебойной и надежной поставки электрической энергии на территории Ростовской области.

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