Мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой в городе Миллерово

Авария произошла на улице 38-й Стрелковой Дивизии. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО
В городе Миллерово после ДТП с иномаркой пострадал 35-летний мотоциклист. Мужчину на скорой увезли в больницу. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла днем 26 августа на улице 38-й Стрелковой Дивизии. Предварительно, 52-лений владелец Kia Rio, поворачивая на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество встречному транспорту и врезался в байк Yamaha YZF.
Обстоятельства и причины случившегося сейчас еще выясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей и мотоциклистов просят быть осторожными на дорогах. Следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию, нельзя выполнять резкие необдуманные маневры.
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