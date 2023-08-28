В Таганроге таксист спас сбережения 84-летней бабушки, которую обманули аферисты

Таксисту вручили благодарственное письмо и ценный подарок. Фото: пресс-служба управления МВД России по Ростовской области

В Таганроге таксист сохранил сбережения пожилой женщины, которая собиралась отдать лжевнучке 114 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

Как пояснили в полиции, история началась со звонка от неизвестной. Женщина убедила 84-летнюю пенсионерку, что она ее внучка, а потом взволнованным голосом попросила о помощи - нужны были деньги, якобы для того, чтобы откупиться от полиции и спастись от тюрьмы.

Пенсионерка поверила, пересчитала свои последние сбережения и пригласила «внучку» к себе. Мошенница в ответ на это сказала, что прийти не сможет, но пришлет курьера. После этого к 63-летнему таксисту поступил заказ, нужно было подъехать к старушке и забрать деньги.

Мужчина заподозрил неладное после того, как получил сумму. Он созвонился с клиентом, но тот попросил перечислить ему на счет 109 тысяч рублей, а остальные 5 тысяч разрешил взять себе.

Водитель закончил разговор, оставил авто и вернулся к пожилой женщине. Он объяснил, что, скорее всего, она столкнулась с аферистами. Тогда пенсионерка снова позвонила своей внучке, которая была дома, ничего о произошедшем не знала и в ДТП не попадала.

Таксист вернул таганроженке все ее деньги и посоветовал обратиться в полицию.

- За гражданскую позицию и оказание помощи начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков вручил благодарственное письмо гражданину, а также ценные подарки, поблагодарив его за оказанное содействие правоохранительным органам, - сообщили в пресс-службе управления донского главка МВД.

В полиции добавили, что по факту попытки мошенничества было возбуждено уголовное дело, преступников уже разыскивают.

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