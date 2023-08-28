Оправдательный приговор отменили участникам перестрелки в Ростовской области

Оправдательный приговор отменили после апелляции гособвинителя и потерпевшей стороны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ростовской области, которых ранее оправдали по делу о смертельной перестрелке 2019 года, отменили приговор. Об этом сообщает пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Новые слушания состоялись после апелляции государственного обвинителя и жалобы представителя потерпевшей стороны.

- Вердикт от 25 мая 2023 года в отношении шести подозреваемых отменен, уголовное дело направили на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства, - говорится на сайте инстанции.

Напомним, весной 2023 года Ростовский областной суд снял обвинения по итогам решения коллегии присяжных заседателей, которые сделали вывод о «непричастности подозреваемых к совершению преступлений».

По предварительным данным, в октябре 2019 года в районе хутора Чернозубов Орловского района между двумя семьями произошел земельный конфликт, который перерос в стрельбу. Тогда от ранений на месте происшествия погибли пятеро мужчин.

Уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям, в том числе «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести».

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