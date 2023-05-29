В Ростове оправдали подозреваемых в перестрелке 2019 года, унесшей жизни пяти человек

Слушания состоялись в Ростовском областном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону вынесли оправдательные приговоры по делу о смертельной перестрелке в Орловском районе. Эту информацию сегодня, 29 мая, подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

- Провозглашен оправдательный приговор по уголовному делу в отношении шести человек. Подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта, ввиду непричастности к совершению преступлений, - подчеркнули в инстанции.

Судя по данным электронной картотеки, вердикт вынесли на прошлой неделе, 25 мая 2023 года. Разбирательства велись с декабря 2021 года, тогда материалы дела поступили на рассмотрение.

Напомним, еще до суда донские следователи предварительно сообщали, что в октябре 2019 года в районе хутора Чернозубов Орловского района между несколькими местными жителями произошел конфликт, который перерос в стрельбу.Тогда от ранений на месте происшествия погибли пятеро мужчин.

Уголовные дела были возбуждены по нескольким статьям, в том числе «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести».

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