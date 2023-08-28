Под Каменском-Шахтинским потушили ландшафтный пожар, выгорело 100 кв. метров

На месте происшествия от МЧС задействовали 7 человек и 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 28 августа под Каменском-Шахтинским потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

По данным экстренной службы, огонь полыхал в районе станицы Калитвенской. Вызов поступил примерно в 13:13, около 13:37 огонь локализовали. Все потушили в 14:14.

- Горела трава, в итоге пламя прошло территорию в 100 кв. метров. На месте работали 7 человек, было задействовано 2 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Напомним, до октября в Ростовской области будет действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя палить костры на природы и выжигать траву.

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