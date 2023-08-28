Стерилизовать собак и кошек со скидкой в Ростовской области можно 31 августа

Благодаря акции на 2023 год проведено около 700 операций.

В Ростовской области пройдет очередная акция по стерилизации домашних четвероногих. Те, кто приведет своих любимцев в государственные ветклиники в четверг, заплатит за стерилизацию меньше обычного на треть, сообщается на сайте правительства региона.

- Своевременная стерилизация может предотвратить ряд серьезных проблем со здоровьем питомцев: болезни мочеполовой системы животных, различные воспалительные и онкологические заболевания, – прокомментировали специалисты.

Ветеринары предупреждают о необходимости записываться на операцию заранее. Как правило, в день акции желающих бывает больше, чем может обслужить клиника.

Напомним, в регионе акция стала регулярной с 2018 года. Благодаря ее проведению на 2023 год специалисты сделали около 700 операций.

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