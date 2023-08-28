В Ростовской области на заправках «Газпрома» возникла нехватка топлива

Временно отгрузка топлива не осуществляется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на некоторых автозаправках возможна временная нехватка топлива. Это связано с плановым ремонтом на газоперерабатывающем предприятии, сообщили 28 августа в пресс-центре донского правительства.

- В настоящий момент Астраханский газоперерабатывающий завод находится на плановом ремонте. В связи с этим отгрузка топлива не осуществляется. На некоторых заправках ООО «Газпром сеть АЗС» имеется нехватка топлива, - прокомментировали власти.

Напомним, на прошедших выходных жители Шахт рассказали в социальных сетях о случаях отсутствия горючего на АЗС. Одни интернет-пользователи подтвердили информацию, а другие признались, что не заметили сложностей.

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