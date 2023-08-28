В Ростове начали строительство завода по производству компьютеров

Подрядчики в Ростове-на-Дону приступили к возведению предприятия полного цикла по производству компьютеров. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону дан старт строительству завода по производству компьютеров. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 28 августа. Российский производитель планирует вложить в создание производства по выпуску ноутбуков порядка восьми млрд рублей.

На предприятии будет организовано 700 новых рабочих мест. Глава Ростовской области Василий Голубев и гендиректор ГК «Бештау» Олег Осипов открыли символический знак с изображением ноутбука.

Завершить все необходимые работы планируется в 2025 году. Сначала производительность предприятия составит 50 тысяч единиц, а затем увеличится до 100 тысяч штук в год. Как уточнили в правительстве Ростовской области здесь также откроется комплекс по производству литий-ионных батарей для ноутбуков.

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