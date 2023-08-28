В Ростове уже несколько месяцев разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину

. Ориентировки о пропавшем мужчине распространили и в других городах России. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону уже несколько месяцев разыскивают 47-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Александра Чернова последний раз видели 1 марта. С того дня мужчина перестал выходить на связь, а информации о его местонахождении нет до сих порт. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. На протяжении долгого времени поисковики прочесывают все близлежащие районы города и области. Ориентировки о пропавшем мужчине распространили и в других городах России.

Рост Александра – около 170 сантиметров. У него нормально телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет пропавший неизвестно.

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