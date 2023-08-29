Под Ростовом фирма умудрилась сделать консервов в два раза больше, чем было рыбы

1,3 тонны сырья внезапно превратились в 2,2 тонны готовой продукции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области производитель рыбных консервов умудрился тонну сырья превратить в две тонны готовой продукции. Нарушение заметили сотрудники Россельхознадзора по донскому региону при проверке рыболовецкого хозяйства.

- Нарушение зафиксировано мониторинговой группой ведомства в ходе анализа данных системы «Меркурий», - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, для производства продукции было взято 1,3 тонны обыкновенной мороженой кильки, а на выходе получилась партия 2,2 тонны черноморской неразделанной обжаренной кильки в томатном соусе, что фактически невозможно.

- Данный факт является нарушением. Управление Россельхознадзора направило предупреждение уполномоченному лицу и предостережение о недопустимости нарушений в адрес руководства предприятия, - прокомментировали в ведомстве.

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