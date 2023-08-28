В Ростовской области мужчина запустил подпольное производство известного коньяка

Мужчина собирался продать более 200 литров паленого алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 47-летний местный житель запустил подпольное производство коньяка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Начинающий предприниматель из Новочеркасска решил подзаработать на продаже алкоголя. Однако напитки домашнено розлива много прибыли не принесли бы. Поэтому мужчина использовал логотип известного коньячного бренда. Горожанин играл по-крупному: ценник на бутылку начинался от 27 тысяч рублей.

Когда об этом узнали правоохранители, то пришли с проверкой. В квартире у мужчины оказалось больше 400 бутылок, подготовленных к продаже. Общий объем составил около 220 литров.

Так, несостоявшийся бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении немаркированного алкоголя и незаконном использовании товарного знака.

В полиции уточнили, что алкоголь не представлял опасности для жизни и здоровья покупателей. Однако подпольным производством горожанин причинл ущерб правообладателю товарного знака. Сумма превышает 4,8 миллиона рублей.

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