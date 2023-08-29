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НовостиПроисшествия29 августа 2023 6:40

В центре Ростова-на-Дону потушили две полыхающие иномарки

На Островского в Ростове выгорели две легковушки
Ангелина СКИБА
Пожар произошел вечером в понедельник

Пожар произошел вечером в понедельник

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова-на-Дону потушили две вспыхнувшие иномарки. Об этом сегодня, 29 августа, рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

Известно, что машины горели вчера в районе Островского, 78. Спасатели выехали на вызов около 19:15.

- Загорелись автомобили Chery на площади в 5 кв. метров и Mercedes на площади в 2 кв. метра. Причина случившегося устанавливается, - прокомментировали в МЧС.

Сколько времени ушло на ликвидацию возгорания, в экстренном ведомстве не уточнили. На месте происшествия работали 6 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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