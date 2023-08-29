В Ростове-на-Дону после пожара закрыли ресторан в центре города

В Ростове закрыли ресторан после пожара на кухне на неопределенный срок Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове после пожара закрыли ресторан, расположенный в центре города. Об этом сообщили на официальной странице заведения 28 августа.

- Дорогие гости! Наш ресторан закрыт по техническим причинам на неопределенное время, - сообщили сотрудники заведения.

Напомним, что вечером 28 августа на проспекте Буденновском, 25 начался пожар на кухне ресторана. В это время гостей сразу же эвакуировали из заведения. Сотрудники пытались справиться с возгоранием самостоятельно, но огонь не удалось потушить.

Они сразу же вызвали пожарных. Прибывшие спасатели быстро потушили огонь. К счастью, обошлось без пострадавших.

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