В Ростове-на-Дону произошел пожар в одном из кафе в центре города

В Ростове на Буденновском, 25 произошел пожар в кафе Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону произошел пожар в одном из кафе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 28 августа на проспекте Буденновском, 25.

По предварительной информации, заведение начало полыхать около 19 часов. Работники кафе, заметив возгорание, сразу же вызвали пожарных. Как сообщил «КП – Ростов-на-Дону» работник общепита, в заведении произошел пожар на кухне. Сотрудники хотели самостоятельно справиться с огнем, но попытка не увенчалась успехом. Сейчас на месте работают восемь спасателей и две спецмашины.

Причина пожара устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в ночь на 14 августа в Ростове произошел пожар в кафе на Большой Садовой. Полностью потушить пламя удалось за несколько минут. Как стало известно, в пожаре никто не пострадал.

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