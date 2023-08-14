В Ростове на Большой Садовой произошел пожар

Ночью в центре Ростова произошел пожар Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону произошел пожар в одном из заведений общепита. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 14 августа на улице Большой Садовой, 103.

По предварительной информации ведомства, около 12 ночи в одном из заведении общепита начался пожар. Очевидцы, почувствовав запах гари и заметив дым, сразу же вызвали пожарных на место ЧП. Пламя охватило примерно один квадратных метр площади заведения. Полностью потушить пламя удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как уточнили в пресс-службе спасателей, на месте ЧП работали 33 пожарных и 12 единиц спецтехники. Причина возгорания – уточняется.

Напомним, что в Ростове 11 августа произошел пожар в частном доме на переулке Конном, 19. Огонь тушили примерно 20 минут. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

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