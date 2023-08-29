В Ростовской области после ДТП на М-4 в больницу попала 2-летняя девочка

Столкнулись Audi и Honda CR-V Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области после ДТП на трассе М-4 «Дон» в больницу попала 2-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Малышку, которая находилась в Honda CR-V, взрослые увезли в медучреждение. После осмотра ребенка забрали домой. Известно, что девочка в момент аварии находилась в удерживающем кресле, - рассказали в ведомстве.

По данным автоинспекторов, столкновение машин произошло вечером 28 августа под городом Миллерово.

Предварительно, 33-летний водитель Audi не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Honda CR-V под управлением 31-летнего водителя. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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