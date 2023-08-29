В Ростовской области осудили мужчину, который под алкоголем зарезал знакомого

Приговор пока не вступил в силу, и задержанный еще может его оспорить Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области житель Азова получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство своего знакомого. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

- 50-летнего подсудимого признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. Приговор пока не вступил в силу. Однако мужчина полностью признал свою вину еще во время следствия, сейчас он находится под стражей, - рассказали в ведомстве.

Азовчанин совершил преступление в апреле 2023 года. Предварительно, он в пьяном виде набросился на своего 61-летнего знакомого и много раз ударил его ножом. Пострадавший умер от ран на месте происшествия.

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