5,7 тысячи детей из новых территорий и Украины пойдут в школы Ростовской области

Школьников из других регионов обеспечивают книгами и учебными принадлежностями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 сентября в школы Ростовской области пойдут почти 6 тысяч детей, переехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эту информацию 29 августа подтвердили в министерстве общего и профессионального образования донского региона.

- В Ростовской области сейчас находятся более 6 тысяч ребят школьного возраста. Из них в ПВР проживают более 1 тысячи. Всего в школы зачислены 5,7 тысячи детей данной категории, - прокомментировали власти.

Количество детей, прибывших из других регионов, отслеживают в ежедневном режиме. Вопросы по зачислению в дошкольные и общеобразовательные организации решают индивидуально с каждой семьей.

- С прошлого года мальчиков и девочек распределяют по действующим классам в соответствии с возрастной категорией. При отсутствии мест ребят направляют в близлежащие школы в рамках одного населенного пункта. Педагогических кадров сейчас достаточно, - говорится в официальном сообщении.

По данным донского Минобра, всех прибывших учеников обеспечивают необходимой литературой, а также доступом к электронным ресурсам на базе школьных библиотек. Кроме того, форму, ранцы, обувь и другие принадлежности для вынужденных переселенцев собирают в рамках акций «День добрых дел» и «Помоги учиться».

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