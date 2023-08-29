Ростовчане смогут увидеть «голубое» суперлуние в ночь на 31 августа

Пик активности «голубого» суперлуния придется на четверг, 30 августа, в 4:35 утра. Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние дни августа ростовчан ждет самое крупное суперлуние этого года, его еще называют «голубым». Особенно хорошо это явление будет видно в ночь на 31 августа, когда большую Луну возможно увидеть даже невооруженным глазом. Об этом необычном звездном феномене сообщили в «Яндекс. Погоде».

Пик активности «голубого» суперлуния придется на четверг, 31 августа, в 4:35 утра, когда Луна при сближении с Землей окажется от нее на расстоянии всего 357 344 километров. По словам специалистов, это самое крупное суперлуние года.

Однако наблюдать за огромной Луной можно лишь при ясной погоде. И, по прогнозам, в Ростове в последние дни августа как раз будет без осадков. Также благоприятная погода для наблюдения за этим феноменом будет в Волгограде, Перми, Уфе, Екатеринбурге и в Москве.

Напомним, суперлунием называется явление, когда полнолуние и новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Земли и Луны.

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