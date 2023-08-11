Звездопады, суперлуние и «ураганный глаз» Юпитера: ученый из Ростова назвал главные астрономические события 2023 года

Август - то самое время, когда стоит наблюдать за ночным небом: темнеет рано и звездопады случаются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август известен своими звездопадами. Подняв глаза к ночному ясному небу всего лишь на минуту, можно увидеть, как падают десятки «звезд». И сколько же желаний можно загадать в это время! Но это, если повезет. А везение выпадает на долю тех, кто знает, когда же предстоит самое активное падение метеоров. Читателей "КП - Ростов-на-Дону" с календарем предстоящих астрономических событий познакомит заведующий учебной обсерваторией кафедры физики космоса физического факультета Южного федерального университета Михаил Невский

АВГУСТ

Ярчайший звездопад можно наблюдать уже 12-13 августа. Во всей красе себя проявит метеорный поток Персеиды. Фактически это шлейф кометы Свифта-Туттля, который на какое-то время украсит наш небосвод.

— В атмосфере будут сгорать до ста метеоров в час. Это самый яркий звездопад в нынешнем году. Метеоры, как правило, летят под утро, у них длинные следы — в течение нескольких секунд, — рассказал заведующий обсерваторией.

27 августа Земля сблизится с Сатурном. Конечно, его кольца увидят только в телескоп. Но зато те, кто обладают такой возможностью, смогут их оценить в полном великолепии. Обычно кольца напоминают тоненькие ниточки, но в этот раз они будут хорошо развернуты. Появится возможность рассмотреть и спутник планеты — Титан.

Сначала максимально видимым Сатурн окажется на юго-востоке небосвода. На полночь придется кульминация его видимости на юге. К рассвету планета подойдет к юго-западу.

30 августа будет суперлуние. Спутник Земли в ночь на 31 августа станет огромным, ярким и окрасится в оранжевый цвет. У некоторых это может вызвать беспокойство. Однако тревожиться по этому поводу не стоит. Просто Луна максимально приблизится к земле в момент полнолуния. И из-за этого станет выглядеть больше, чем обычно примерно на десятую часть.

НЕПТУН И ДРАКОНИДЫ

19 сентября появится возможность разглядеть в телескоп крошечный голубой диск Нептуна. Он окажется довольно близко с Землей и будет заметен в созвездии Рыб.

На 9 октября придется пик Драконид. Скорее всего, падать метеоры будут редко, примерно 10 «звездочек» за час. Хотя иногда случаются резкие всплески. Тогда метеоры падают по несколько сотен за час.

- Нельзя исключить и метеорный шторм, когда количество вспышек превышает тысячу в час, а то и десять тысяч, — пояснил Михаил Невский.

С 21 на 22 октября при ясной погоде дончане увидят осенний звездопад Ориониды. Это случится, когда Земля во второй раз подойдет ближе к орбите кометы Галлея.

СБЛИЖЕНИЕ С УРАНОМ И РОЙ ГЕМЕНИД

3 ноября близко окажется Юпитер. В телескоп его можно будет наблюдать всю ночь. Взойдет он на востоке, а в 24.00 окажется на юге. По словам астронома, видимыми окажутся мощная атмосфера планеты и феноменальный вихрь — «ураганный глаз». Ему уже несколько веков. И скорость ветра там совершенно невероятная - превышает 500 километров в час.

14 ноября на относительно близкое расстояние подойдет Уран. Но увидят его только через очень хороший телескоп.

С 17 на 18 ноября можно будет наблюдать пик потока Леониды – остатки кометы Темпеля-Туттля.

– Эта комета приближается к Солнцу раз в 33 года, настоящее шоу повторится в 2031 году. Сейчас Леониды слабее, но за ними все равно интересно наблюдать. Мы можем влететь в плотную часть потока, и тогда зрелище будет замечательным, — анализирует эксперт.

А закрывается календарь ярких астрономических событий 14 декабря. В это время Земля окажется в метеорном рое Гемениды.

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