Губернатору пожаловались на состояние автобусов № 205 «Батайск - Ростов-на-Дону»

Сейчас по маршруту № 205 курсируют 7 автобусов, один из которых новый Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируют обновить автобусы, курсирующие из Батайска в Ростов-на-Дону. Информация об этом прозвучала в ходе интерактивного приема, который провел губернатор Василий Голубев.

Состояние междугородних маршрутов обсудили после жалобы, поступившей от батайчанина. Мужчина рассказал главе региона, что сейчас в автобусах № 205 не работают кондиционеры.

Отчет по ситуации предоставил заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

- Перевозки, о которых идет речь, выполняет «Батайское АТП-1». Пятилетние контракты с ним были заключены в 2018 году. Тогда не указывались требования по кондиционированию салонов. Контрактоваться снова будем в этом году, и теперь наличие системы охлаждения и обогрева будет предусмотрено, - заверил Владимир Окунев.

По словам министра, на автотранспортном предприятии Батайска используется 42 единицы подвижного состава. К этому моменту на замену закупили 16 новых машин, остальное должны приобрести в 2024 году. В результате этой работы собираются полностью обновить городской автопарк.

- На маршруте № 205 у АТП-1 имеется 7 автобусов. Один новый, осенью приобретут еще 6. До конца сентября ситуация на маршруте изменится. Приобрести должны автобусы средней вместимости «КавЗ-4270», - добавил Владимир Окунев.

Ситуацию с автобусами в рамках интерактивного приема также прокомментировал глава администрации Батайска Роман Волошин.

- Мы активно взаимодействуем с АТП. Совместно с министерством транспорта региона отрабатываем поступающие жалобы. Сейчас ждем поэтапной замены автобусов. Думаю, что в следующем году жителям города будет более комфортно добираться из Ростова в Батайск, - подчеркнул Роман Волошин.

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