В Ростове-на-Дону проведут слушания по делу о покушении на первого главу ДНР

Слушания проведут в Южном окружном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростов-на-Дону поступило уголовное дело о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко. Эту информацию сегодня, 29 августа, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Материалы дела поступили в суд. Завтра, 30 августа, состоится предварительное заседание, - прокомментировали в инстанции.

На скамье подсудимых будут четыре человека: Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Каждого подозревают по нескольким уголовным статьям.

В частности, Александру Погорелову предъявили обвинения в «Участии в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), «Шпионаже» (ст. 276 УК РФ, два преступления), «Незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ» (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, три преступления), а также в «Посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 277 УК РФ).

Остальные задержанные ответят перед законом по статьям: «Участиe в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), «Содействие террористической деятельности» (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), «Приготовление к шпионажу» (ч. 1 ст. 30, ст. 276 УК РФ).

Напомним, первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе на территории Донецка. Перед этим на жизнь чиновника было совершено несколько покушений.

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