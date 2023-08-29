Улицы и площади Ростова-на-Дону начали украшать в преддверии Дня города

Большую Садовую украсят флагами России и города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростов-на-Дону начали украшать ко Дню города. Праздничное убранство донской столицы будет готово к 4 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В преддверии 274-летней годовщины донская столица преобразится в оранжево-красные оттенки, напоминающие приход осени, - написал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что около входа в парк имени Максима Горького смонтируют композицию из 21 флага, а на площадях и улицах Ростова установят 10 световых деревьев.

Дворец творчества детей и молодежи украсят панно, на которых будут изображены река Дон, здание мэрии, отделение Южного ГУ Центрального банка России и стадион «Ростов-Арена».

Вдоль парка Максима Горького и на площади Советов также можно будет полюбоваться на объемно-пространственные композиции с фотографиями достопримечательностей.

- На площади Советов около здания правительства региона установят световую композицию «Ростов-на-Дону в моем сердце», а на Большой Садовой появятся флаги России и города, - добавил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На двух улицах в центре Ростова с 29 августа запретят парковку транспорта

В Ростове со вторника запретят останавливаться на улицах Социалистической и Серафимовича (подробности)