На двух улицах в центре Ростова с 29 августа запретят парковку транспорта

Парковку запретили для повышения пропускной способности проезжей части Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 29 августа на участках Социалистической и Серафимовича в Ростове-на-Дону запретят парковку транспорта. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Ограничения на Социалистической:

- вдоль строений: № 106-108 (по южной стороне), № 96-98 (по южной стороне), № 66 (по южной стороне), № 49 (по северной стороне), от здания № 66 до Буденновского (по южной стороне), от № 42 до Халтуринского (в рабочие дни с 8 до 20 часов, по южной стороне), от Халтуринского до Братского (по южной стороне), от Братского до Доломановского (по северной стороне).

Ограничения на Серафимовича:

- от здания № 54 до Соборного (по южной стороне), вдоль строения № 69 (по северной стороне), от строения № 54 до Семашко (с двух сторон).

Запрет на парковку собираются ввести «в связи с изменением схемы дорожного движения и для повышения пропускной способности проезжей части».

Напомним, ранее сообщалось о дополнительных парковках на Социалистической и Серафимовича.

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