Участок Западной хорды станет первой платной дорогой Ростова-на-Дону

Новая проезжая часть должна состоять из 4 полос, 2 путепроводов и 2 мостов-эстакад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области участок Западной хорды собираются сделать платным для водителей. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе прописано решение о передаче в концессию 2 этапа Западной хорды - отрезка пути от трассы А-280 Ростов - Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе.

Инвестор без торгов получит возможность построить 7,5 км дороги, именно ее и разрешили сделать платной.

Проезд для мотоциклов и легковушек может составить 150 рублей. Водителям небольших грузовиков и микроавтобусов придется платить по 250 рублей. Сумму в 400 рублей установили для двухостных грузовых машин и автобусов малого класса, 600 рублей - для трех- и четырехостных грузовиков и автопоездов, 850 рублей - для автомобилей с семью и более осями.

- Размер платы установлен в ценах I квартала 2023 года и подлежит ежегодной индексации, начиная с календарного года, в котором наступила дата заключения концессионного соглашения, - говорится в документе.

Концессионером, который возьмется за создание и содержание участка трассы, выступит АО «Западная хорда Ростов». Организация должна выполнить строительство за 30 месяцев после заключения договора, а потом содержать объект в течение 25 лет и 6 месяцев. Предполагаются также субсидии из областного бюджета.

Новая проезжая часть должна состоять из 4 полос, 2 путепроводов, 2 мостов-эстакад. Расчетная скорость автотрафика - 90 км/ч.

Напомним, общая планируемая протяженность Западной хорды - примерно 13 км. Первый этап трассы - 5,5 км, этот участок должен быть бесплатным. Он пройдет за Левенцовкой почти параллельно Малиновского.

Новый маршрут должен улучшить экологическую обстановку и разгрузить город от транзитного транспорта. Западная хорда станет магистралью федерального значения и завершит Ростовское транспортное кольцо.

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