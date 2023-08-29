Ростовский школьник вернулся из арктической экспедиции

Ученик из ростовского лицея №56 вернулся из арктической экспедиции. Фото: правительство Ростовской области

Школьник из Ростова-на-Дону вернулся из арктической экспедиции. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Евгений Ковалев обучается в ростовском лицее №56. Парень недавно вернулся из экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы». Отметим, что на Северный полюс отправились больше 80 школьников, который попали в финал проекта «Ледокол знаний», а также являются победителями и призерами всероссийских конкурсов.

Во время научной экспедиции школьники узнали много интересных фактов об устройстве атомного ледокола, а также отпраздновали 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути. Также ребята слушали интересные лекции и успели сыграть в «Что? Где? Когда?».

- Я очень рад, что своими глазами увидел Арктику, познакомился с интересными сверстниками, экспертами и популяризаторами науки. Это бесценный опыт, - поделился юноша.

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