В Каменск-Шахтинске нетрезвый водитель сбил двух подростков. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области пьяный водитель сбил двух подростков. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло в Каменск-Шахтинске 29 августа около 13:30.

По предварительной информации, 75-летний водитель «Субару Форестер» двигался по улице Ворошилова. В этот момент проезжу часть по пешеходному переходу переходили два школьника 16 и 12 лет. Автомобилист не успел затормозить и сбил ребят. После чего, горе-водитель попытался скрыться с места ДТП. Однако его быстро задержали правоохранители. Выяснилось, что мужчина находился за рулем пьяным.

С травмами несовершеннолетних доставили в больницу. Нарушителя отправили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль помещен на штраф стоянку. Позже полиция выяснила, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушения правил ПДД в этом году два раза за превышение скорости.

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