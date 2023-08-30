Таганрог отметит 80-летие освобождения города от фашистов

Также на площадках в центре приморского города жителей порадуют своими выступлениями творческие коллективы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге отметят 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили на сайте администрации приморского города.

В среду, 30 августа, для гостей и жителей города подготовили программу мероприятий в честь этой даты. Так, в 9 часов состоятся церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям. В 11 часов все желающие смогут посетить Литературный музей А.П. Чехова, где пройдет интерактивная программа об истории оккупации и освобождения Таганрога.

Также на площадках в центре приморского города жителей порадуют своими выступлениями творческие коллективы. Кроме того, будут работать тематические фотозоны.

В этот день горожанам будут вручать репринтное издание газеты «Таганрогская правда» 1943 года. А в 18 часов всех приглашают в Зеленый театр парка им. М. Горького, где состоится большой концерт.

В администрации уточнили, что праздничный салют в этом году отменят.

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