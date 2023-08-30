Президент поздравил Ростовскую область с 80-летием освобождения от захватчиков

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 августа, Ростовская область отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Жителей региона с этой датой поздравил президент России Владимир Путин. Текст обращения главы государства опубликован в телеграм-канале губернатора Василия Голубева и на сайте донского правительства.

Президент отметил, что донской край на протяжении веков играл важную роль в развитии страны и укреплении российской государственности.

- Особые, героические страницы истории региона связаны с Великой Отечественной войной. Здесь, проявляя отвагу и беспримерное мужество, плечом к плечу сражались представители разных национальностей. Массированный прорыв Красной Армией Миусских рубежей, жестокие бои за освобождение городов и поселков - навеки в ратной летописи России, в памяти народа, - отметил Владимир Путин.

Подвиг участников Великой Отечественной войны всегда будут чтить и помнить потомки.

- Мы всегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал Великую Победу на донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день - самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они - жители области выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции. Приумножают традиции патриотизма и сплоченности, которые завещали нам наши деды и прадеды, - говорится в обращении президента России Владимира Путина.

Напомним, в годы оккупации на защиту Родины встали сотни тысяч жителей донского края. В историю Великой Отечественной войны навечно вписаны подвиги героев «Тацинского рейда», операций «Дон», «Кольцо», ожесточенных боев под Белой Калитвой, Миллерово, Красновкой и другими населенными пунктами.

30 августа 1943 года последними на Дону освободили Таганрог, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы. Всего на Дону немецко-фашисткие захватчики расстреляли, замучили и угнали в рабство больше 182 тысяч человек.

Ростов-на-Дону и Таганрог сейчас носят почетное звание «Город воинской славы».

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