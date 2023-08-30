Жители Ростова-на-Дону начали массово отказываться от сбора биометрии

Биометрию не имеют права собирать без согласия гражданина Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростова-на-Дону начали массово обращаться в МФЦ с заявлениями об отказе от сбора биометрии. Ажиотаж спровоцировали слухи о том, что с 1 сентября 2023 года данные людей якобы без разрешения будут собирать через камеры банкоматов, и изменить это уже не получится.

Паникеры призывают земляков в интернет-сообществах и чатах срочно обращаться в многофункциональные центры с паспортами, свидетельствами о рождении и СНИЛС.

- В последнее время в социальных сетях распространяется ложная информация о данных, направляемых в Единую биометрическую систему, - говорится на сайте МФЦ Ростовской области.

На самом деле, с 1 сентября прекращать прием заявлений не планировали, ограничений по времени в федеральном законе от 29 декабря 2022 года и в постановлении правительства от 27 марта 2023 года не предусмотрено.

Кроме того, биометрические данные никто не имеет права собирать без согласия гражданина.

До конца сентября организации, которые располагают биометрией, полученной на добровольной основе, должны направить ее в единую систему (ЕБС). Голос и другие подтверждения личности в будущем позволят пользователям авторизовываться на государственных ресурсах и в приложениях.

Предполагается, что управлять своими персональными данными можно будет через личный кабинет на портале Госуслуг.

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