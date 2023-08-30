В Ростовской области задержали подозреваемого в спонсировании террористов

Дома у задержанного нашли экстремистскую литературу и крупную сумму денег. Фото: пресс-служба ФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области сотрудники донского управления ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в спонсировании международной террористической организации. Координировали задержание сотрудники центрального аппарата ФСБ, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

Само силовое задержание проходило в доме, где проживает мужчина. Там нашли экстремистскую литературу и крупную сумму денег. О том, откуда они появились у владельца дома, будут выяснять правоохранители.

В ФСБ считают, что уроженец Ростовской области финансировал организацию «ИГИЛ»*, признанную в России террористической, и деятельность которой запрещена в стране.

Мужчина переводил деньги владельцу одного из издательских домов, которого ранее осудили за финансирование террористов.

Главное следственное управления Следкома России по СКФО в отношении задержанного возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности».

Напомним, в конце мая в Ростове задержали мужчину, который подозревался в передаче информации украинским военным. Он работал на одном из предприятий в оборонно-промышленном комплексе в должности инженера-конструктора. По версии следствия, он общался по мессенджерам с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал данные о местонахождении военной техники, оборонных предприятиях и расположении военнослужащих в Российских Вооруженных Силах.

*«ИГИЛ» - запрещенная в России террористическая организация.

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