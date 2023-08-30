Юриста из Новочеркасска осудили на 2,5 года колонии за махинации с землей

Вердикт по делу вынесли в Новочеркасском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске за махинации с муниципальной землей юрист получила 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Приговор вынесли по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере»). Решение пока в силу не вступило, и сторона защиты может его оспорить, - прокомментировали в инстанции.

По данным следствия, в апреле 2021 года юрист с помощью фиктивных документов обманула администрацию и добилась для клиента бесплатного перевода в собственность участка площадью 1 178 кв. метров в районе улицы Искра.

Осенью 2021 года в Едином госреестре недвижимости за новым владельцем зарегистрировали право собственности на указанную землю, которую оценили в 1,8 млн рублей. Именно такой материальный ущерб в результате незаконных манипуляций получили городские власти.

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