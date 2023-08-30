В Аксайском районе починили газопровод к садовому товариществу «Содружество»

Из 782 абонентов садового товарищества 637 уже начали получать газ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Аксайском районе Ростовской области рабочие завершили ремонт поврежденного газопровода, от которого запитано садовое товарищество «Содружество» в Щепкинском сельском поселении. Об этом сообщили в районной администрации.

На данный момент магистральный газопровод заработал, и 637 из 782 абонентов садового товарищества уже начали получать газ. Оставшимся обещают возобновить подачу до конца дня.

Напомним, что на днях, во время строительства новой развязки на Северном обходе Ростова, рабочие повредили магистральный газопровод. Из-за этого без газа остались все жители садового товарищества, которых насчитывается несколько тысяч человек.

Напомним, до конца августа в Ростове проходят массовые отключения света. Связано это с проведением ремонтных работ на линиях.

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