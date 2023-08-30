В Ростовской области траты на детские секции компенсируют с помощью сертификатов

Сертификаты будут выдавать детям и подросткам от 5 до 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом учебном году в Ростовской области оплатить детские кружки и секции можно будет с помощью социальных сертификатов, которые будут полностью или частично покрывать стоимость занятий. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- В основе системы - принцип равного доступа к получению допобразования. С помощью социального сертификата государство оплачивает занятия в кружках, - пояснил Игорь Гуськов.

По словам чиновника, получить сертификат можно будет через порталы «Навигатор дополнительного образования Ростовской области» и «Госуслуги» с 1 сентября 2023 года.

Подробную информацию уже опубликовали на сайте модельного центра дополнительного образования детей Ростовской области.

Социальный сертификат будут предоставлять в электронной форме (он содержит идентификационный номер), бумажного носителя нет. Документ именной и положен ребятам в возрасте от 5 до 18 лет.

Суммы сертификатов будут определять, исходя из возможностей района или города. 2023 и 2024 годы - пилотные. Пока сертификаты актуальны для 20–25 % образовательных программ.

Напомним, детей в секции начнут записывать с 1 сентября. В течение года ребенок может перейти в другую секцию, для этого нужно будет расторгнуть договор с образовательной организацией.

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