Уроки семьеведения собираются ввести для старшеклассников Ростовской области

Занятия по семьеведению планируют сделать внеклассными
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уроки семьеведения предложили ввести в школах Ростовской области. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на депутата Государственной Думы Ларису Тутову.
- Пока что рекомендации носят добровольный характер, однако в будущем планируется внедрение подобных уроков на обязательной основе, причем не только для старшеклассников, - прокомментировала Лариса Тутова.
Занятия собираются сделать внеклассными или проводить в составе уроков, которые называются «Разговоры о важном».
Власти уверены, что новые знания помогут молодым людям и девушкам улучшить отношения с родителями, понять особенности своего возраста и усвоить базу по психологии.
Напомним, ранее для донских старшеклассников закупили учебники истории с параграфами о специальной операции и воссоединении Крыма с Россией.
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