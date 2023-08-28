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НовостиОбщество28 августа 2023 8:51

Уроки семьеведения собираются ввести для старшеклассников Ростовской области

В школах Ростовской области начнут обучать основам семейной жизни
Ангелина СКИБА
Занятия по семьеведению планируют сделать внеклассными

Занятия по семьеведению планируют сделать внеклассными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроки семьеведения предложили ввести в школах Ростовской области. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на депутата Государственной Думы Ларису Тутову.

- Пока что рекомендации носят добровольный характер, однако в будущем планируется внедрение подобных уроков на обязательной основе, причем не только для старшеклассников, - прокомментировала Лариса Тутова.

Занятия собираются сделать внеклассными или проводить в составе уроков, которые называются «Разговоры о важном».

Власти уверены, что новые знания помогут молодым людям и девушкам улучшить отношения с родителями, понять особенности своего возраста и усвоить базу по психологии.

Напомним, ранее для донских старшеклассников закупили учебники истории с параграфами о специальной операции и воссоединении Крыма с Россией.

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