Последняя неделя лета порадует жителей Ростова-на-Дону ясной и теплой погодой

Самым жарким на этой неделе будет понедельник, 28 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в последнюю неделю лета ожидается теплая и ясная погода. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

Так, по таблице температур, в течение недели днем следует ожидать от +27 до +32 градусов. Самым жарким будет понедельник, 28 августа, жара отступит в среду, 30 августа.

По ночам температурные колебания обещают в пределах +12-18 градусов. Ветер будет преимущественно северо-восточным и восточным, умеренным, не выше 4-5 м/с.

Напомним, на прошедших выходных местами по региону ночью столбики термометров опускались уже до +7 градусов.

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